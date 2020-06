Gouden uurwerk Britse koning moet tot £1 miljoen opbrengen

Een gouden Breguet-uurwerk die in het jaar 1808 in bezit kwam van de Britse koning George III gaat komende maand onder de hamer voor een waarde dat wordt geschat op 700.000 tot 1 miljoen pond.

In de afgelopen decennia is het gouden uurwerk flink in waarde gestegen. Bij een veiling in 1999 ging het stuk nog in andere handen over voor het bedrag van 551.000 pond.

Uurwerken van Breguet waren in de negentiende eeuw zeer populair bij de rijken der aarde. Napoleon en Russische tsaren liepen daar ook mee rond.