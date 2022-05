Jaren revalideren: ’Werkgevers kijken niet naar wat je wèl kan’

Ze vond een weekendbaantje naast de havo, maar dat bleek geen succes. „Ik heb door mijn ziekte concentratie- en geheugenproblemen”, legt ze uit. „Dat hebben heel veel kinderen en jongvolwassenen die kanker hebben gehad. Ook zijn de meesten sneller moe.” Rebecca liet zich er niet door weerhouden. Ze studeerde communicatie en vond een baan.

„Ik werd aangenomen voor twee dagen per week om iemand te ondersteunen. Toen die uitviel, moest ik alles in mijn eentje doen. Dat ging natuurlijk niet.” Haar contract werd niet verlengd. Daarna was Rebecca er wel klaar mee. „Ik had het idee dat ik van begin af aan met 1-0 achterstond. Werkgevers zoeken naar een ideaalplaatje. Ze kijken niet naar wat je wèl kan.”

Sinds vijf jaar runt ze in Helmond haar eigen communicatiebureau. „Ik werk 12 tot 16 uur per week voor opdrachtgevers. Daarnaast maak ik een podcast en blog ik over wat ik meemaak.” Ze verdient er gemakkelijk haar brood mee. „Ik ben zelfstandig en onafhankelijk, dat is voor mij belangrijk. Maar tegen werkgevers wil ik zeggen: geef iedereen een kans. Mensen kunnen zich ook ontwikkelen.”