Philips gekapitteld door FDA: kritiek op tempo vervanging apneu-apparaten

Op Philips’ website beweert het bedrijf al 2.460.000 gerepareerde apparaten naar patiënten in de Verenigde Staten te hebben verstuurd, terwijl daar in werkelijkheid een flink aantal exemplaren bij geteld is, die nog in het reparatieproces zitten.

Een woordvoerder van Philips zegt dat het bedrijf altijd heeft gemeld hoeveel apparaten er op weg zijn naar een bepaald land en dat die dus niet per se in handen van patiënten zijn, en dat er in de VS nu 2,2 miljoen exemplaren zijn uitgeleverd naar patiënten.

Zorgen

Philips zegt sinds eind vorig jaar 90% van de apparaten gerepareerd en vervangen te hebben en nu in een van de laatste fases te zitten rond de vervanging van 5,5 miljoen apneu-apparaten, waarvan geluidswerend schuim kan loslaten. Over de gevolgen daarvan op de gezondheid bestaan zorgen. Ook in Italië was deze week kritiek op het tempo waarmee dat gebeurt en heeft een rechter Philips een dwangsom van €20.000 per dag opgelegd om voor eind deze maand alle apparaten vervangen te hebben. Deze deadline is volgens Philips niet haalbaar.

In reactie op het bericht ging zijn aandelenkoers na opening 3,7% omlaag.