Onderzoek ABN: ’Inhaalslag van horeca na einde lockdown is voorbij’

Amsterdam - De periode dat Nederlanders massaal hun geld besteedden in de horeca na het einde van de coronabeperkingen is echt voorbij. Dat stelt ABN Amro. Volgens de bank is de verhouding tussen de uitgaven in supermarkten en de horeca weer gelijk aan de verhouding van voor corona.