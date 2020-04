’Pensioenfonds PFZW kort één deelnemer’

Daarom kort het pensioenfonds de uitkering van deze deelnemer met 1,76%. Het teveel ontvangen pensioen hoeft niet te worden terugbetaald.

Eind maart stuurde PFZW de deelnemer de brief, waarin het fonds aangeeft dat het het ouderdomspensioen met verkeerde AOW-tabellen zou hebben berekend.

Ook 50Plus-Kamerlid Corrie van Brenk heeft de brief en heeft hier kamervragen over gesteld. Zij wil weten hoe minister Koolmees van Sociale Zaken denkt over dergelijke herberekeningen.

De deelnemer was onderdeel van de groep deelnemers die nu bij PFZW zitten, nadat het pensioenfonds in 2010 het pensioenfonds FNV overnam. Het is onduidelijk of andere deelnemers ook worden gekort op hun pensioen.

PFZW wil niet op het verhaal reageren.