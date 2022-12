Werkloosheid in november gedaald

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stond 3,6% van de beroepsbevolking in november aan de kant. In april dit jaar was met 3,2% nog sprake van het laagste werkloosheidspercentage sinds het begin van de maandelijkse metingen in 2003. Daarna nam de werkloosheid toe naar 3,8% in september.

Vorige maand waren 364.000 mensen werkloos. Over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen af met gemiddeld 5000 per maand. Het aantal werkenden steeg in deze periode met gemiddeld 36.000 per maand.

Beroepsbevolking

In november maakten voor het eerst meer dan 10 miljoen mensen deel uit van de beroepsbevolking. Daarmee is meer dan driekwart van de bevolking van 15 tot 75 jaar onderdeel van de beroepsbevolking.

Uitkeringsinstantie UWV verstrekte eind november 144.900 lopende WW-uitkeringen. Dat is een daling van 3,1% ten opzichte van eind oktober. Daarmee is het aantal WW-uitkeringen voor de tweede maand op rij gedaald. Het aantal WW-uitkeringen daalde in november in alle leeftijdscategorieën. De grootste procentuele afname ten opzichte van oktober deed zich voor bij de leeftijdscategorie 15 tot 25 jaar. In vergelijking met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen het sterkst afgenomen bij de leeftijdscategorie 45 tot 55 jaar en bij 55-plussers.

Zorgen

Werkgevers maken zich volgens onderzoek van het UWV zorgen over de krappe arbeidsmarkt en hoge werkdruk. Ruim negen op de tien bedrijven verwachten dat de hoge werkdruk in 2023 aanhoudt of zelfs verder toeneemt.

Twee derde van de werkgevers geeft aan dat ze vacatures minder snel vervullen. Daardoor komt een groot deel van de werkzaamheden binnen bedrijven op het bordje van het huidige personeel. Maar ondanks het tekort aan personeel verbreden veel werkgevers hun blik nog niet. Een derde van de bedrijven neemt mensen aan die niet voldoen aan alle kwalificaties, de helft doet dat niet.

Werkgevers vrezen ook de hoge energieprijzen en gestegen grondstofprijzen.