Uitzendsector lanceert coronaregels bij inzet arbeidsmigranten

Een maximaal aantal bewoners per huis, registreren wie wanneer en waar woont en geen continu gewissel in huizen. Het zijn een paar van de belangrijkste punten in het protocol van uitzendkoepel ABU, in handen van de Financiële Telegraaf.

„Dit is een bijzonder deel van de uitzendsector door de combinatie van werken, wonen, vervoer en gezondheidszorg”, zegt ABU-directeur Jurriën Koops. „Omdat regels vanuit de overheid uitbleven, hebben we zelf het initiatief genomen.”

Tientallen uitzendkrachten bij vleesverwerkers zijn besmet nadat regels werden overtreden. Eerder was het al raak in een wooncomplex in Velp, waar tientallen besmette arbeidsmigranten woonden. Komt dit protocol niet veel te laat?

„Wij hadden dit ook liever vier weken geleden gepresenteerd. Maar we hebben lang moeten wachten op richtlijnen vanuit de overheid. Zo is nog steeds niet duidelijk of we arbeidsmigranten die samenwonen in een huis tot één huishouden mogen rekenen. Dat heeft allemaal te lang geduurd.”

Hoe gaat dit protocol een einde maken aan slechte omstandigheden?

„Er komt hiermee duidelijkheid. Dit is gebaseerd op een concept waar ook vakbonden aan mee hebben gewerkt. En natuurlijk volgen wij de richtlijnen vanuit het RIVM en is er gekeken naar andere sectorprotocollen. Die regels omarmen wij. Het probleem is dat er veel verschil is in regels. In de ene regio krijg je een compliment van de autoriteiten als je in een busje mensen vervoert met spatlappen ertussen, in de andere een bekeuring. Daarom zeggen wij ook tegen het kabinet: bekrachtig deze lijn. Er is nu te lang onduidelijkheid geweest.”

De vakbond is sceptisch: regels zijn mooi, maar het probleem is juist dat sommige werkgevers zich er niet aan houden.

„Er is een keiharde aanpak nodig van de onderkant van de markt. Veel van onze leden hebben al maatregelen genomen. Er is voor extra of alternatief vervoer gezorgd, hygiëne in huizen, minder bewoners per huis. Daar zitten forse extra kosten bij. En het punt is dat opdrachtgevers nog steeds vaak voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Juist onder de huidige omstandigheden moeten zij beseffen hoe groot ook hun verantwoordelijkheid is.”

Zou meer testen geen oplossing zijn?

„Het kan absoluut iets zijn dat ter sprake komt als de crisis voortduurt. Het kan zo zijn dat het verplicht wordt in sectoren waar mensen dicht op elkaar wonen of werken. Als het helpt, waarom niet?”

In de politiek gaan ook stemmen op om arbeidsmigratie maar helemaal te beperken. Wat zegt u tegen dat plan?

„Er zijn dagelijks zo’n 400.000 arbeidsmigranten aan het werk in Nederland. Dat gaat vaak goed. Feit is dat we arbeidsmigranten keihard nodig hebben. Dat maakt deze crisis alleen maar meer duidelijk.”