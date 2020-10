Retailreus Amazon ontziet kleine winkelier even

Die stap bevestigde een woordvoerster van Amazon na de oproep.

Frankrijk ging vrijdag zijn tweede nationale lockdown in. Daarmee wil het de recent oplevende golf met virusinfecties indammen.

Bekijk ook: Amazon blijft hard groeien door thuisshoppers in coronatijd

Volgens de staatssecretaris van Economische Zaken geïnterviewd bij Europe 1 waren de prijsacties in het door corona getroffen land „helemaal niet gepast in een tijd waarin 200.000 bedrijven hun deuren moeten sluiten.”

Frankrijk heeft een lockdown van zeker twee weken opgelegd nadat eerdere ingrepen om het virus af te remmen onvoldoende resultaat hadden.

Het is niet zeker of Amazon ook in andere landen terughoudend wordt met zijn kortingsacties voor BlackFriday om daarmee de kleine ondernemers te ontzien.

De Franse campagne voor Black Friday van Amazon was oorspronkelijk tussen 26 oktober en 19 november.

De retailreus moest zelf een aantal van zijn magazijnen in Frankrijk sluiten tijdens de eerste Franse lockdowns van het land dit voorjaar, nadat hij met vakbonden in botsing was gekomen over de in hun ogen slechte hygiënische omstandigheden daar.