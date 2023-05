Premium Het beste van De Telegraaf

Zorgverzekeraar voldoet niet aan zorgplicht Kritiek op toezichthouder NZa zwelt aan, alleen al 84.000 wachtenden op psychische zorg

Door Klaartje Bax

Als mensen lang op behandeling moeten wachten, kunnen klachten flink toenemen. Ⓒ FOTO Getty Images

Amsterdam - De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet zijn werk als toezichthouder beter doen, vinden zorgaanbieders en belangenverenigingen. Voor veel soorten zorg bestaan wachtlijsten. Met name in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is de situatie nijpend. Hoewel zorgverzekeraars zorgplicht hebben, lukt het niet om die wachtlijsten weg te werken. De partij die zorgverzekeraars moet houden aan die zorgplicht, is de NZa. En die doet te weinig, zo luidt de kritiek.