Eneco koopt geen Russisch gas meer

Om het effect van hoge inkoopprijzen van gas te drukken, gaat Eneco voor het eerst voor nieuwe klanten per maand tarieven opstellen. Gemiddeld moet dat de prijs drukken, aldus de leverancier. Nederlandse consumenten en bedrijven wachten een fors hogere energierekening dit jaar, aldus bestuursvoorzitter As Tempelman van het bedrijf met 5,6 miljoen contracten in Nederland.

Het bedrijf voorziet een toename van betalingsproblemen. Het concern zet de door het kabinet toegezegde verlaging van de belasting voor energierekeningen daarom per 1 april direct door in de klantennota’s.

Eneco wordt geconfronteerd met torenhoge marktprijzen: begin vorig jaar was dat nog €17 per megawattuur en ging even naar €250 per megawattuur. Als klanten een nieuw contract afsluiten, krijgen ze daarvoor de prijs die Eneco per maand laat variëren. „De prijzen schommelen per maand enorm. We rekenen erop dat de prijzen zullen gaan dalen, waardoor klanten met deze aanpak gemiddeld minder gaan betalen”, aldus Tempelman.

Prijzen

Die nieuwe aanpak is geen marktspeculatie. „We gaan meer met de markt meebewegen om het risico voor klanten te laten afnemen”, aldus ceo As Tempelman. Klanten van Eneco houden de mogelijkheid om de prijzen zelf naar boven en beneden bij te stellen, zoals in bestaande contracten, met een marge van zo’n 20%.

Momenteel wordt 94% van de nota’s nog op tijd betaald. Eneco zet geld klaar voor steun. „De zorg is dat het aantal zal toenemen, met duizenden”, aldus cfo Jeanine Tijhaar. Het bedrijf verruimt zijn schuldhulp, verlengt betalingstermijnen en smeert de betalingen verder op dan in voorgaande jaren. „We proberen mensen door deze energiecrisis heen te helpen”, aldus Tijhaar.

Eneco kan zich dat permitteren. Het heeft een kredietwaardering van A-, een hoog niveau. Daarmee kon het bedrijf de enorme prijsstijgingen, tot een factor vijf, van eind vorig jaar kunnen opvangen. Het bedrijf heeft veel risico’s afgedekt, het heeft voldoende in kas en sterke bankkredietlijnen om door die prijsstorm te komen, aldus Tijhaar.

Ⓒ ANP/HH

Eneco zit voor zijn financiën mede door de energiecrisis nu wel onder zijn langetermijndoelstellingen. Dat resultaat werd opgefleurd dankzij eenmalige baten van €49 miljoen door de verkoop van zijn minderheidsaandelen in bedrijven Thermondo, Greenflux, Next Kraftwerke en Ecco Nova.

Onder de streep is vanwege de hogere en meer volatiele inkoopprijzen is door Eneco vorig jaar juist minder verdiend aan consumenten en zakelijke klanten, een afname met 7% op jaarbasis. „Wij zijn geen energieproducent, die maken momenteel forse winst, wij zijn energieleverancier en zijn afhankelijk van die tarieven”, aldus Tempelman.

De jaaromzet steeg met 26% tot €5,2 miljard. Zijn bedrijfsresultaat pluste met 18% tot €572 miljoen. De winst steeg met 77% tot €209 miljoen.