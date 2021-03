Tegenvaller Suriname: geen olie op zee gevonden

De kust voor Suriname is een van de populairste zoekgebieden. Enkele successen zijn geclaimd door ervaren olie-exploitanten Total, Apache en Petronas.

Het exploratieschip Goliathberg Voltzberg North-1 van Tullow Oil begon eind januari ook te zoeken met boorschip Stena Forth.

Volgens een verklaring van de Brits-Ierse maatschappij bij de London Stock Exchange is daar met boringen de volledige diepte bereikt van 5060 meter en „een reservoir van goede kwaliteit aangetroffen.” Maar er waren „slechts kleine oil shows”, bevestigt het in een verklaring.

Put afgesloten

Het oliereservoir waar Tullow boorde, zal volgens de verklaring nu worden afgesloten en verlaten. Dat betekent geen definitief einde aan alle boringen.

Inflatie voor Surinaamse automobilist aan de pomp groot. Ⓒ ANP

Tullow zegt nu wel met zijn partners, die in het hele kustgebied actief zijn, de vondsten te bekijken en „zorgvuldig de volgende stappen te overwegen.”

Bekijk ook: Suriname grijpt hard in om zijn munt en economie uit slop te trekken

Tullow heeft in blok 47, zo’n 2350 vierkante kilometer in omvang ver voor de kust, een belang van 50% in de winning van dit door Paramaribo vergunde zeevak. Het werkt samen met Pluspetrol en Ratio Petroleum.

Op basis van de eerste vondsten rekenden zij erop bronnen met het equivalent van 235 miljoen vaten olie van 158,9 liter per stuk aan te treffen.

Grote vondsten

Tullow is ook actief in een andere stukken zee, blok 62 en blok 54 voor de Surinaamse kust, waar het in oktober 2017 op een droge put stuitte.

Bekijk ook: Zo verdient Suriname eindelijk geld aan haar olierijkdom

De belangstelling voor de offshore-olie van Suriname is enorm toegenomen nadat de Amerikaanse exploitant Apache een viertal olie-ontdekkingen deed. Van deze producenten zijn bij de winning geen tegenvallers bekend.

Bekijk ook: Suriname nog rijker na derde olievondst

ExxonMobil deed bovendien al enkele succesvolle vondsten voor de kust van buurland Guyana.

Dat land heeft begin maart $ 61,1 miljoen ontvangen voor zijn vijfde lading ruwe olie uit zijn zogeheten Liza 1-veld voor de kust, aldus de Suriname Herald.

Waterstoffabriek

De Surinaamse regering heeft volgens deze krant afgelopen week met de Deense Hybrid Power System Group een deal gesloten om tegen $1,2 miljard een grote waterstofcentrale te bouwen.

Het gaat om een waterstofcentrale van 100 megawatt omvang. De centrale die straks miljoenen liters drinkwater kan leveren, moet over tien jaar gereed zijn, wat Suriname zeshonderd arbeidsplaatsen oplevert.