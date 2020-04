Column: de angst is groot, grijp uw kans

De economie komt erbovenop, altijd. Ⓒ AFP

Hoe kunt u het best reageren op de duikvlucht van de AEX? Denk aan het beroemde advies van Warren Buffett: „Wees bezorgd wanneer anderen hebberig worden en wees hebberig wanneer anderen bezorgd zijn.” Niemand weet wat ons de komende weken te wachten staat. Maar gezien de huidige situatie kunnen we verwachten dat de aandelenkoersen over zes, twaalf of achttien maanden weer flink zullen opveren.