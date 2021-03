Topman Pier Eringa stapt op bij Connexxion

„Ik vind dat het kabinet het openbaar vervoer beter door de coronadip moet helpen. Tijdelijk wat afschalen en daarna weer op volle kracht reizigers in het ov zien te krijgen in plaats van in de auto. Daar moeten de bewindslieden nu samen ballen tonen, maar dat blijft helaas uit”, zegt Eringa tegen De Telegraaf.

Door het ov nu maar een tijdje te compenseren blijven echte belangrijke keuzes volgens hem uit. „Dat vooral is de reden van mijn vertrek. Ik was bij Transdev gekomen om het bedrijf te laten groeien, concessies te winnen, de organisatie te verbeteren en goede financiële cijfers te produceren. In plaats van aanvallen, word ik door de crisis in de verdediging gedwongen. Dat is een ander speelveld, waarvoor ik niet was aangesteld.”

Wat de als eigenzinnig bekend staande Eringa gaat doen weet hij nog niet. „Er komt vast wel weer wat moois op mij pad.” Zijn taken worden bij Connexxion voorlopig waargenomen door de directie.

Ondernemen

Eringa maakte in september 2019 de overstap van ProRail naar Transdev Nederland om te groeien en marktaandeel te winnen. Die toekomst is echter onzeker en Eringa is volgens een ingewijde geen type die met zijn armen over elkaar gaat stilzitten. „Eringa vindt dat het in Den Haag ontbreekt aan genoeg ambitie in het ov. Concessies zijn vastgeroest. Regiospelers komen geen steek verder. Daarin voelt hij zich niet thuis. Hij wil ondernemen.”

Bij zijn aantreden als ceo van Transdev was Eringa nog enthousiast. Hij was vastbesloten om vooruit te komen met duurzame mobiliteit op maat. Daar heeft corona een streep doorgezet. Hij vertrok bij spoorbeheerder ProRail vanwege de omvorming naar een zelfstandig bestuursorgaan, dichterbij het ministerie van Infrastructuur en de politiek. Daar had Eringa geen zin in.