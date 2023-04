’Recordwinst voor TikTok-moederbedrijf ByteDance’

Volgens de bronnen bedroeg de operationele winst van ByteDance vorig jaar circa $25 miljard, omgerekend bijna 23 miljard euro. De omzet nam met ruim 30% toe tot bijna $85 miljard. ByteDance heeft geen beursnotering en maakt dus geen resultaten bekend, maar investeerders met kennis van de cijfers hebben Financial Times geïnformeerd.

TikTok trekt ook steeds meer gebruikers. Het in 2012 opgerichte ByteDance werd vorig jaar nog gewaardeerd op $300 miljard. Overigens zou TikTok zelf nog wel verlieslijdend zijn, onder meer door de grote investeringen die worden gedaan in de app. Douyin is de grootste bron van inkomsten voor ByteDance.

Verboden

TikTok ligt ook onder vuur vanwege de vele informatie die de app verzamelt over zijn gebruikers. Onlangs eiste de Amerikaanse commissie voor buitenlandse investeringen zelfs dat ByteDance TikTok verkoopt of dat TikTok verboden wordt in de Verenigde Staten. TikTok beweert dat het door geen enkele staat of overheid wordt gecontroleerd.

Inmiddels verbieden steeds meer regeringen en parlementen TikTok op de werktelefoons en andere zakelijke toestellen van hun personeel uit angst voor datadiefstal en spionage. Ook de Belastingdienst heeft medewerkers gevraagd apps als TikTok van hun werktelefoon te verwijderen.