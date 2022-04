Kosten energieprijzen hoger voor lagere inkomens

AMSTERDAM - De stijging van de energiekosten in het eerste kwartaal van dit jaar is gemiddeld 20%. Vooral de huishoudens met variabele contracten waren hier de dupe van. Consumenten die in het eerste kwartaal zijn overgestapt naar een nieuwe leverancier, kregen gemiddeld te maken met een stijging van 25%, terwijl klanten met een vast contract soms zelfs geld terugkregen.