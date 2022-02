Winst moederbedrijf Telegraaf, NHD en NRC stijgt met een derde

Mediahuis was eind 2021 ook schuldenvrij. Het aantal digitale abonnementen steeg in 2021 met 20%, zo maakte Mediahuis donderdag bekend bij de presentatie van de jaarcijfers. Dat betekent dat in Nederland, België, Luxemburg en Ierland met 38% bijna vier op de tien abonnees inmiddels digitaal of een combinatie van print en digitaal leest.

1,2 miljoen abonnees

Eind 2021 waren de Nederlandse nieuwsmerken van Mediahuis goed voor een totaal van 1.166.652 abonnees (print en digitaal), waarvan bijna 40% digitaal. Bij De Telegraaf groeide het abonneebestand met 18%, waardoor het grootste nieuwsmerk van Mediahuis in Nederland ook het totale aantal abonnementen, print en digitaal, zag toenemen met 2%. NRC noteerde een stijging met meer dan 9%. Dat bekent voor de krant het hoogste aantal abonnees ooit, in print en digitaal.

In het tweede coronjaar heeft Mediahuis als groep opnieuw ’haar kracht bewezen’, stelt ceo Gert Ysebaert: „Al onze titels groeiden digitaal als resultaat van een verregaande focus op onafhankelijke journalistiek en het bieden van een sterke digitale nieuwservaring. We konden onze groep verbreden, niet alleen in nieuwe, beloftevolle groeimarktenvia Mediahuis Ventures, maar ook geografisch in de Duitse markt.”