In wanhoop gas laten afsluiten? Slecht idee, waarschuwt milieuclub

Een op de drie huishoudens komt in de knel door de hoge energierekening, schat budgetinstituut Nibud. Maar je huis dan maar laten afsluiten is geen goed idee. Wie dat doet zonder dat er een alternatief is voor verwarming en warm water, zoals een warmtepomp of warmtenet, loopt kans op schade aan de woning en de gezondheid. Er is namelijk een minimale temperatuur in huis nodig om schimmelvorming en houtrot te voorkomen. Dit minimum schat de organisatie tussen de 12 en 15 graden. In ongebruikte ruimtes kan de thermostaat eventueel lager.

Luchtwegklachten

Ook luchtwegklachten liggen op de loer in een te koud huis. Volgens Milieu Centraal proberen sommige mensen hun huis te verwarmen met waxinelichtjes en terracotta potjes. Maar dat is ook slecht voor de luchtkwaliteit. Een elektrische deken of infraroodpaneel zijn goedkoper, gezonder en effectiever, meldt de milieuorganisatie. Ook tipt zij om binnen warme kleding aan te trekken, eventueel thermokleding, en om alleen de ruimte te verwarmen waar je bent.

De besparing kan ook nog tegenvallen omdat je moet betalen als je je wil laten afsluiten van gas en opnieuw als je de aansluiting weer wil gaan gebruiken. Wie de energierekening echt niet kan betalen, kan contact opnemen met Geldfit voor hulp.