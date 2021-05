’Verbaasd’ VDL trekt overnamebod op Neways in

Bijna 70% van de aandeelhouders van Neways nam genoegen met het openbare bod van uiteindelijk €13 per aandeel in contanten. Van de overige aandeelhouders zegt een meerderheid bereid te zijn de aandelen tegen de biedprijs aan te bieden, aldus VDL Groep.

Omdat de Raad van Commissarissen van Neways het aanbod afslaat, ziet VDL geen mogelijkheid verder te onderhandelen over een overname. Wel stelt het industrieel conglomeraat dat de afwijzing betekent dat 30% van de aandeelhouders van Neways de mogelijkheid wordt ontnomen om op het bod in te gaan.

VDL Groep deed 30 april een eerste bod op Neways ter waarde van €12,50 per aandeel, ofwel €152 miljoen. Daarmee lag voor de aandeelhouders een premie van 15% op de toenmalige slotkoers in het verschiet. Later verhoogde VDL het bod naar €13 per aandeel.

Het familieconglomeraat van Van der Leegte heeft al een belang 27,63% in Neways. Tijdens het eerste bod was er al overeenstemming met de andere grootaandeelhouder van Neways, Z.B.G. Capital, dat 28,14% van de aandelen van het Brabantse elektronicabedrijf heeft.