Toonaangevend S&P 500 breekt door 3000 punten

De S&P 500 hoort bij de drie belangrijkste beursindices in Amerika, en is daarmee ook wereldwijd toonaangevend. De index is samengesteld uit 500 beursgenoteerde bedrijven uit de volle breedte van de Amerikaanse economie, van Google-moeder Alphabet tot restaurantketen McDonald’s en van supermarktbedrijf Walmart tot tabaksfabrikant Philip Morris.

De index brak tien jaar geleden, in de zomer van 2009, definitief door de duizend punten. Vijf jaar later ging de horde van 2000 punten eraan.

De huidige koerssprong van de S&P 500 is te danken aan de Amerikaanse centrale bank Fed. Vanmiddag liet Fed-voorzitter Powell doorschemeren dat er later deze maand een renteverlaging in het vat zit.

Bekijk ook: Powell hint op renteverlaging in VS