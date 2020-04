'Wall Street staat voor hogere opening'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York beginnen de handelssessie op woensdag naar verwachting op winst. Beleggers reageren andermaal op een grote stroom aan bedrijfsresultaten. Ook worden de krimpcijfers van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal van dit jaar verwerkt. Het is verder wachten op de uitkomsten van de tweedaagse beleidsvergadering van de Federal Reserve vanavond.