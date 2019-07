Takeaway en Just Eat akkoord over overnameprijs

Aandeelhouders van Just Eat krijgen 0,09744 aandelen Takeaway voor elk aandeel dat ze zelf bezitten. Dat levert een overnameprijs op van 731 pence per aandeel, 15% hoger dan de slotkoers van Just Eat van afgelopen vrijdag. Het fusiebedrijf zou op de beurs zo’n €10 miljard waard worden.

De bestuurszetels worden netjes verdeeld in het nieuwe bedrijf, dat als werktitel ’Just Eat Takeaway.com’ heeft gekregen. Jitse Groen, nu nog topman van Takeaway, gaat de combinatie leiden. Mike Evans, nu al president-commissaris bij Just Eat, blijft ook op zijn post. Paul Harrison is en blijft financieel topman.

Als de overname doorgaat, krijgen aandeelhouders van Just Eat 52,2 procent van de aandelen in de combinatie in handen. De eigenaren van Takeaway hebben dan 47,8 procent van de aandelen in bezit. De twee bedrijven samen waren vorig jaar goed voor 360 miljoen bestellingen ter waarde van €7,3 miljard.

De combinatie krijgt zijn hoofdkantoor en houdt zijn belangrijkste beursnotering in Amsterdam, maar wil ook een ’premium listing’ aan de beurs in Londen. Ook een belangrijk deel van het personeel blijft in het Verenigd Koninkrijk. De bedrijven benadrukken dat de deal nog altijd kan stuklopen.

