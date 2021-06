’Grote schuldenlast kan een enorme steen om de nek mkb worden’

Wouter Bos van Invest-NL: „We wilden onze verantwoordelijkheid nemen tijdens de coronacrisis.” Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

AMSTERDAM - Invest-NL, de vorig jaar teruggekeerde nationale investeringsbank, stond met de uitbraak van de coronacrisis klaar om om namens de overheid met banken en pensioenfondsen belangen te nemen in getroffen bedrijven. „Ik ben wel een beetje bezorgd over de status.”, zegt ceo Wouter Bos over het hulpplan dat langzaam een stille dood aan het sterven is.