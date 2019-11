AEX houdt vizier op 600 punten

Aan de 5-daagse opmars voor de AEX kwam vrijdag een einde met een 0,1% lager slot op 596,5 punten. De AMX presteerde beter en steeg 0,4% naar 900,2 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters deden een stapje terug. De Duitse DAX, de Franse CAC 40 en de Britse FTSE 100 verloren 0,2% tot 0,5%.

De Amerikaanse beursgraadmeters schommelden bij sluiting van de Europese beurzen rond de recordstanden van gisteren.

De stemming werd enigszins gedrukt door het bericht dat de VS nog geen afspraken met China heeft gemaakt over het terugdraaien van de importtarieven. Analist Jos Versteeg van InsingerGilissen is er ook nog niet van overtuigd dat de VS en China volgende maand een handelsdeal zullen sluiten. „De Chinezen hebben de overhand. President Xi Jinping hoeft in tegenstelling tot Trump niet herkozen te worden. De importtarieven beginnen Amerikaanse consumenten inmiddels echt pijn te doen.”

Versteeg is na de enorme rally dit jaar enigszins terughoudend over aandelen. „Wij zijn neutraal gepositioneerd. „Zowel in de VS als in Europa en China zwakt de economische groei af. Ik moet dan ook nog zien of de door analisten voorspelde gemiddelde groei van de bedrijfswinsten met 10% in 2020 gerealiseerd zal worden. Veel hangt af van een eventuele handelsdeal en of de importtarieven naar beneden gaan.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen eindigde voedingsmiddelenproducent Unilever met een plus van 0,8% bovenin.

Bij KPN (+0,7%) meldden medewerkers van het het merk Xs4all met €2,5 miljoen voldoende te hebben opgehaald om volgend jaar zelfstandig te laten beginnen.

Galapagos bereikte dankzij 0,4% winst het hoogste slot ooit. Het biotechbedrijf wordt opgenomen in de brede MSCI Global-index.

Heineken klom 0,1%, na door Degroof Petercam van de verkooplijst te zijn gehaald.

Chemicaliëndistributeur IMCD eindigde met een terugval van 1,3% onderaan.

ASML zakte 0,6%. Eerder deze week verloor de chipmachinemaker al vanwege onzekerheid over de levering van zijn nieuwste machine aan een Chinese klant. Versteeg wijst erop dat ASML ontkent. „China baart beleggers wel enige zorgen. Maar we moeten niet overdrijven. Eerder deze week bereikte de beurskoers nog een all-time high. ”

ArcelorMittal verloor door winstnemingen 0,1%. Gisteren schoot de staalproducent omhoog in reactie op meevallende kwartaalcijfers.

Bekijk ook: Waarom Arcelor en Aperam in de staaloorlog winnen

Midkapper Boskalis (+3,6%) meldde in een handelsbericht meer omzet, bij een sterk resultaat afgezet tegen vorig jaar. De maritiem dienstverlener ziet een aantrekkende offshore sector.

Kabel- en telecombedrijf Altice Europe ging dankzij de opname in de MSCI Global-index 5% omhoog.

De toeleveranciers aan de halfgeleidersector ASMI (-2,2%) en Besi (-1,7%) eindigden onderin de AMX. Versteeg schrijft dit hoofdzakelijk toe aan winstnemingen, na de stevige opmars in voorbije weken.

Fagron verloor 0,2%. De toeleverancier aan apothekers heeft een geschil over de prijs van farma-producten in de VS geschikt voor $22,3 miljoen.

De in de AScX-index opgenomen groothandel Sligro klom 3%, na door ABN Amro op de kooplijst te zijn geplaatst.

Beursbedrijf Euronext zakte op de lokale markt 4,5%, in reactie op de tegenvallende kwartaalresultaten die gisteren nabeurs naar buiten kwamen.

