Opmars AEX stokt, Boskalis wint, financials lager

De AEX-index noteerde, vier dagen met stijging, rond 09:45 uur 0,3% lager bij 595,6 punten. Ook de AMX-index ging terug, met 0,1% naar 895,5 punten.

De DAX in Duitsland zakte 0,3%. In Duitsland verrasten de recente exportcijfers. De CAC 40 in Frankrijk verloor 0,4%, net als de FTSE 100 in Londen.

In Azië won de Nikkei 0,25%, Hongkong zakte 0,8%. De Chinese export, dalend voor de derde maand op rij, verloor toch minder dan was verwacht. Chinese autoverkopen daalden wel, nu voor de vierde maand op rij.

Wall Street sloot, bij grote uitschieters, met records voor de Dow Jones en S&P500. Laat vielen koersen terug. Volgens Reuters houdt Washington bedenkingen bij het terugschroeven van de importheffingen. Futures voor de opening van de beurzen vanmiddag noteren licht verlies.

De euro verloor 0,1% tegen de dollar tot $1,105815. De Nederlandse staatsrente ging naar -0,129%. Brentolie zakte 0,9%. Bitcoin noteerde 1,5% verlies en bleef net boven $9000 steken.

Bij de hoofdfondsen hield ING 1,7% verlies. Aegon zakte 0,6%. Chipmachinemaker ASML verloor 1,4%, Staalmaker ArcelorMittal verloor 1,2%.

Bij KPN (+0,3%) meldden medewerkers van het het merk Xs4all met €2,5 miljoen voldoende te hebben opgehaald om volgend jaar zelfstandig te laten beginnen.

Dataleverancier RELX, Unilever en Wolters Kluwer werden direct gezocht met aankopen en koersten bovenin de AEX.

Galapagos ging op 0,9% winst naar zijn hoogste punt dit jaar. Het biotechbedrijf werd opgenomen in de brede MSCI Global-index, net als kabelbedrijf Altice (+4,2%).

Bouwer Boskalis (+6,7%) meldde in een handelsbericht meer omzet, bij een sterk resultaat afgezet tegen vorig jaar. Het voorziet een aantrekkende offhore sector.

Halfgeleiders ASMI (-2,3%) en Besi (-1,6%) raakten achterop, net als Air France KLM (-1%) onderin de AMX.

Apothekerstoeleverancier Fagron (-0,5%) heeft een geschil over de prijs van farma-producten geschikt voor $22,3 miljoen.

Beursbedrijf Euronext zakte 2,6% op nabeurs gemelde kwartaalresultaten.

