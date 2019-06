'Boeing staat voor megadeals met Chinezen'

Chicago - De Amerikaanse vliegtuigmaker Boeing staat voor een aantal grote slagen in China. Volgens ingewijden zouden luchtvaartmaatschappijen in het Aziatische land tot wel 100 vliegtuigen van het type 787 Dreamliner en 777X-toestellen willen bestellen. Wel kan de aanhoudende handelsvete tussen China en de VS nog roet in het eten gooien.