Adyen sluit samenwerking met Alipay

Er werden geen financiële details gemeld over het samenwerkingspact. Alipay is eigendom van Ant Financial, de fintechdienst van Alibaba. Alipay is de Chinese tegenhanger en veel grotere variant van PayPal. Het bedrijf is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de grootste fintechbedrijven ter wereld.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik