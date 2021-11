Eerste elektrisch en autonoom varend schip is in de vaart

De afname zou 1000 ton CO2 per jaar zijn. Omgerekend zijn dat 40.000 transporten met dieseltrucks over de weg, zo claimt Yara.

Het schip wordt aangedreven door batterijen van het Zwitserse bedrijf Leclanche. De batterijen in acht kamers leveren voldoende capaciteit voor 7 megawattuur. Dat is vergelijkbaar met 100 Tesla-auto’s.

De Yara Birkeland in Oslo, dat voortaan op batterijen zelfsturend transporten doen met kunstmest aan boord. Ⓒ ANP/HH

Zijn schip Birkeland is 80 meter lang. Het wordt ingezet om het vrachtwagenvervoer en en schepen te vervangen die op diesel voortgedreven worden tussen Yara’s fabriek in Porsgrunn in het zuiden van Noorwegen en de haven in Brevik.

Het schip, dat in eerste instantie twee reizen per week zal afleggen, kan grote containers met kunstmest vervoeren. Over twee jaar zou het schip de kilometers lange tocht zonder kapitein kunnen varen.

„Dit gaat niet om het vervangen van de matrozen, het gaat om het vervangen van de vrachtwagenchauffeurs”, aldus Yara’s projectmanager Jostein Braaten tegen Reuters vanuit de stuurhut, waar de handmatige besturing zal verdwijnen.

De talloze sensoren in de boeg van het schip zouden objecten in het water zoals kajaks detecteren en begrijpen om van koers af te gaan.