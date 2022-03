Prins Philip krijgt ’tweede uitvaart’

De Oranjes zijn de enige koninklijke familie die doordrie personen wordt vertegenwoordigd in Westminster Abbey. Prinses Beatrix, die prins Philip goed heeft gekend en die vaker buiten het oog van de camera’s bij koningin Elizabeth op bezoek komt, vergezelt het koningspaar. Bovendien wonen in Londen haar kleindochters Zaria (15) en Luana, die afgelopen weekeinde zeventien werd, met hun moeder prinses Mabel.

Het is nog de vraag of koningin Elizabeth zelf aanwezig kan zijn, gezien haar broze gezondheid en de moeite die zij heeft met lopen. Om haar niet te zwaar te belasten zou de dienst zijn beperkt tot 50 minuten en is wordt volgens de Britse pers eraan gedacht, om haar een korte route naar haar stoel te gunnen via een zijdeur van de kerk.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima met koningin Elizabeth bij de paardenraces van Ascot. Ⓒ Foto ANP/HH

Zij was wel onder de dertig mensen die in april vorig jaar de daadwerkelijke uitvaart konden bijwonen in de kapel van het kasteel van Windsor. Het was een ongebruikelijk afscheid van de prins die door zijn geboorte deel uitmaakte van de Griekse en Deense koninklijke families en die gerelateerd was aan meer koningshuizen. Zijn moeder was een achterkleinkind van de Britse koningin Victoria, ’de moeder van Europa’. Nu wordt verwacht dat in Westminster Abbey, waar hij trouwde met de latere Britse koningin, geen plek onbezet zal zijn. De dienst zal sober zijn volgens een hoveling, die in de media zei dat er „geen drama of grote gebaren” verwacht hoeven worden.

De koningsparen uit Zweden, Noorwegen, België en Spanje kondigden aan erbij te zijn, evenals de Deense koningin Margrethe en de Roemeense prinses Margrethe met prins Radu.

De Britse koningin was één van de bevriende vorsten die in 2013, nog in het jaar van de troonsbestijging van koning Willem-Alexander, bezoek kreeg van het nieuwe Nederlandse koningspaar. Ⓒ Foto AP

Prins Andrew, de tweede zoon van de Britse koningin en prins Philip, is volgens de BBC ook aanwezig nu hij zijn zaak over seksueel misbruik voor een onbekend bedrag heeft afgekocht. Alle meer bekende leden van de Britse koninklijke familie worden verwacht, behalve prins Harry, die al aangaf dat hij het wil houden bij de uitvaart van vorig jaar.

Van de vele organisaties waarvan Philip (ere)bestuurslid of beschermheer was, zijn zo’n 500 man uitgenodigd. Dan zijn er nog de afgevaardigden van de regering, van het leger en van de 54 landen in het Gemenebest van Naties, waarvan er 15 zijn met koningin Elizabeth als staatshoofd: uiteindelijk is het de echtgenoot van de koningin die is overleden. De dankdienst, eigenlijk bijna zijn jaardienst, wordt eindelijk het afscheid dat prins Philip zonder pandemie een jaar geleden zou hebben gekregen.