’Taxichauffeur onverzekerd’

Taxibedrijven zijn door de maatregelen overvallen, en moeten nu halsoverkop op zoek naar partijen die hun schade aan hun wagens weer willen dekken. Volgens Diks Verzekeringen, een tussenpersoon, rijden de taxi’s tot die tijd onverzekerd rond.

Diks heeft in de eerste week van 2018 naar eigen zeggen al ’honderden aanvragen’ gehad voor taxiverzekeringen. Ook verzekeringsmaatschappij De Vereende, die na signalen uit de sector dat taxiverzekeringen op de schopstoel zaten de deur voor taxi’s juist wagenwijd openzette, schrijft deze maand ’honderden offertes meer dan normaal in januari’.

Voor verzekeraars vormen taxi’s, al was het maar door hun vele kilometers per jaar, een groot risico. Volgens de Rotterdamse Taxi Centrale, een koepel van taxibedrijven in de Rijnmond, heeft dat vooral geleid tot forse premieverhogingen, „van soms wel meer dan honderd euro per maand”.

Een uitvoerend bestuurder van de Centrale zegt niets gehoord te hebben van opzeggingen door verzekeraars. „Maar de premiestijgingen zijn wel rijkelijk laat doorgegeven.”