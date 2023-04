Beursblog: Ook Wall Street in teken OPEC-ingreep; Shell aanjager AEX

Heijmans, sinds 1993 genoteerd aan Euronext Amsterdam, zag 100 jaar geleden het levenslicht. Ter viering van het bijzondere jubileum luidde Gavin van Boekel, CFO van Heijmans, vanochtend de gong. Ⓒ Foto Euronext Amsterdam AEX 758.41 0.29 %

De beurzen hebben maandag in het teken gestaan van ingrepen van oliekartel OPEC in de olieproductie. Beleggers in oliebedrijven waren wereldwijd spekkoper. De Amerikaanse beurzen laten een gemengd beeld zien. Aangejaagd door oliereus Chevron sloot Dow Jones sloot ruim 1% in de plus. Techbeurs Nasdaq verloor juist een 0,3% met Tesla als rode lantaarndrager. Voortgestuwd door Shell sloot eerder op de dag in Amsterdam de AEX 0,3% in hoger op 758,4 punten.