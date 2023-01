Beursblog: Dow wint 350 punten, beste januari-maand in vier jaar

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Beurzen in New York zijn met stevige winst gesloten. Bedrijfscijfers pakken iets beter uit dan verwacht. De koersstijging levert de beste januari-start sinds 2019 op. Beleggers blijven voorzichtig in aanloop naar de rentebesluiten en toelichtingen daarop door de Fed en de ECB in de komende twee dagen. In Amsterdam is de AEX dinsdag met kleine winst gesloten. KPN profiteerde het meerst, techfonds Besi volgde vlak voor ING.