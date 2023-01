Beursblog: kleine winst Dow, beste januari-start sinds 2019

Beurzen in New York zijn met kleine winst geopend. Die stijging levert wel de beste januari-start sinds 2019 op. United Health boekt stevige winst, Caterpillar daalt op kwartaalresultaten. In Amsterdam noteert de AEX klein verlies, met Philips als grootste daler. KPN blijft sterk. Beleggers zijn wel voorzichtig in aanloop naar de rentebesluiten en toelichtingen daarop door de Fed en de ECB in de komende twee dagen.