'Dure veilingen remmen uitrol 5G'

Dassen was gastspreker op de bijeenkomst. Hij ziet 5G, de nieuwste generatie mobiel internet, als aanjager voor nieuwe technologieën als autonoom rijden en kunstmatige intelligentie. "Europa lijkt in dit kader de boot te missen" waarschuwde Dassen. "De uitrol hier vindt aanmerkelijk trager plaats dan in bijvoorbeeld de VS en China."

De ASML-bestuurder wees op de uitkomsten van recente 5G-veilingen in Duitsland en Italië, waarbij de schatkist miljarden kan incasseren voor de verkoop van frequenties. "De juichstemming over de hoge opbrengsten van 5G-frequenties zullen een pyrrusoverwinning blijken", zei hij daarover.

Vertrouwen

De topman van Vodafone Duitsland zei onlangs al dat door de dure veiling de uitrol van 5G achterblijft. "Penny wise, pound foolish", noemde Dassen het overheidsbeleid. Hij riep dan ook beleidsmakers op in Europa alsnog tot een snelle uitrol te komen.

Volgens de topman van het in Amsterdam genoteerde telecomconcern VEON in Rusland, Vasil Latsanich, moeten telecombestuurders met de aanleg van 5G-netwerken vertrouwen hebben om de sprong in het diepe te wagen. Hij stelt dat er nog geen apparatuur of apparaten zijn die nu onmiddellijk afhankelijk zijn van 5G. In Rusland is VEON-dochter Vimpelcom bezig met de uitrol van 5g-netwerken.