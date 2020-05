Productie Nederlandse industrie omlaag door coronacrisis

Den Haag - De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart onder druk van de coronacrisis 2,5 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee is de productie voor de tweede maand op rij gedaald. In februari was al sprake van een teruggang met 1,3 procent.