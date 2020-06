Banenmotor in VS trekt onverwachts flink aan

De banenmotor in Amerika is weer op gang gekomen. In de afgelopen maand werd er door het Ministerie van Arbeid een banengroei gemeten van 2,5 miljoen banen. In april gingen nog 20,5 miljoen banen verloren. In doorsnee werd een afname met 7,3 miljoen voorzien. Vooral het versoepelen van de coronamaatregelen in de VS vanaf halverwege mei heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de sterke verbetering op de banenmarkt.

Philip Marey, econoom bij Rabobank, benadrukt dat het gedeeltelijk openzetten van de Amerikaanse economie vooral de werkgelegenheid in de horeca heeft aangezwengeld. „De vraag is nu vooral gaat het om een éénmalig effect of komen er de komende maanden structureel nieuwe banen bij.”

Volgens cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid was in mei 13,3% van de beroepsbevolking werkloos. Een maand eerder kwam teller nog uit op 14,7%. Economen hielden rekening met een inzinking naar 19,5%. In februari van dit jaar was er nog een dieptepunt van 3,5%.

Het wel en wee op de Amerikaanse arbeidsmarkt wordt scherp in de gaten gehouden door de Federal Reserve (Fed). Volgens Marey zal de Fed naar verwachting bij de vergadering van komende woensdag even de kat uit de boom kijken nadat eerder nog een omvangrijk opkoopprogramma werd opgetuigd en het belangrijke rentetarief scherp werd verlaagd naar bijna 0%. Hij wijst er op dat met de versoepeling van de coronamaatregelen in de VS er met spanning door de Fed zal worden gekeken of de ergste schade op de arbeidsmarkt achter de rug is. Fed-voorzitter Powell gaf eerder al aan even een pas op de plaats te maken om te zien er nog een tweede coronagolf aan komt.