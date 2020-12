’Adoptieplan’ geeft Cure for Cancer lucht

Bloemdecoraties waren gesponsord, de wijnen en het water ook. Er waren meer (unieke) kavels dan het jaar ervoor en dat gold ook voor de verlotingsitems. „De tafelverkoop zat behoorlijk in de lift, kortom, we waren goed op weg. Door de lockdown die duurde van half maart tot half juni, verplaatsten we het gala van mei naar begin oktober. Want dan zou alles toch wel weer min of meer normaal zijn. Dat was niet zo, helaas”, schrijft het stichtingsbestuur.

Een noodplan werd uitgewerkt om de financiële verplichtingen aan arts-onderzoekers toch te kunnen nakomen. Voorzitter en uroloog Theo de Reijke: „Het werd een adoptieplan waarbij met succes arts-onderzoekers ’geadopteerd’ konden worden. Tot en met juni 2021 hebben we net genoeg geld in kas zitten.”

Het gala op 5 juni moet dan weer geld in het laatje brengen voor nieuwe behandelmethodes voor prostaat-, nier- en blaaskanker.