Powell: Fed kan nog meer ingrepen doen

WASHINGTON (ANP/RTR)

Dat heeft voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse koepel van centrale banken gezegd tijdens een interview met televisiezender NBC.

De Fed verlaagde al twee keer de rente en stelde geld beschikbaar om de geldstroom op verschillende geldmarkten op gang te houden. Dat laatste zal de Fed op agressieve wijze blijven doen, zei Powell. De enige limiet daarop is de achtervang die de schatkist biedt. Iedere dollar daarin kan tien dollar in leningen van de Fed ondersteunen.

De coronacrisis is geen normale economische neergang, aldus Powell. Het centralebankhoofd heeft er dan ook vertrouwen in dat de economie weer op gang komt, zodra de uitbraak van het virus onder controle is. De Fed doet er alles aan om te zorgen dat de economie dan krachtig kan opveren.

Mogelijk kan die opleving al in de tweede helft van het jaar plaatsvinden, maar dat hangt van het virus af. Powell benadrukte voor nieuws over het virus naar experts te luisteren.