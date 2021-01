De AEX sloot donderdag voor het eerst in twintig jaar ruim boven 650 punten. De aandelenkoersen stijgen al wekenlang hard dankzij de komst van coronavaccins, het vooruitzicht op extra economische stimulering in de VS en de nog altijd lage rentes. Diverse experts vragen zich wel af of het optimisme niet te ver is doorgeschoten.