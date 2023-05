Nieuwe superbios in buitenwijk

In de hypermoderne betonnen kolos zit ook een speelhal en er komen nog twee restaurants in met een bar. „We zijn pas een maand open en er zijn al 40.000 bezoekers geweest”, zei Kurz trots. De cinefielen zouden vooral afkomen op de luxe, verstelbare vliegtuigstoelen, inclusief plateautje voor megabekers popcorn en een houdertje voor de drankjes...

„Je zit businessclass maar betaalt voor economy class”, zei algemeen directeur Jacques Hoendervangers tijdens de openingsceremonie in een van de acht zalen. Die gelikte zin zou de rest van de avond nog vaker uit de monden van de Pathé-bonzen klinken. In Nederland heeft het Franse bioscoopbedrijf nu vijf van de dertig vestigingen met de luxe, elektrisch verstelbare zetels uitgerust.

Presentatrice Martine Hauwert tussen eigenaar Marco Ballemaker (l.) van Sir Winston speelhallen en bioscoopbondbaas Gulian Nolthenius. Ⓒ De Telegraaf

Ondanks Netflix en HBO is de gang naar de bios nog steeds populair. „We waren bang dat ons publiek tijdens corona zo gewend was geraakt aan thuis kijken, dat het niet meer zou terugkomen. Gelukkig is dat niet zo”, verzuchtte Kurz. Al zijn de cijfers nog niet op het niveau van vóór de pandemie.

Toch heeft Pathé ook een thuisfilm-tak, waarvan directeur Thomas van de Weerd ook in Ypenburg was. „We moeten van alle markten thuis zijn”, lachte hij terwijl hij op de foto ging met youtuber Noah Zeeuw, die met grappige filmpjes jongeren probeert te binden aan de cinemaketen.

Noah Zeeuw (l.) met Thomas van de Weerd. Ⓒ De Telegraaf

Het zijn dan ook vooral actiefilms die de klok slaan in de nieuwe filmtempel, waarvan de helverlichte entrée één grote snoepwinkel is, met als meest in het oog springende versnapering zoete en zoute popcorn die de bezoeker zelf kan mengen.

Arjan Hooijmeijer, eigenaar van Jimmy’s Popcorn, zei bij de rijen automaten met zijn maisproduct: „Er zitten geen geur en smaakstoffen in. Hete lucht blazen in een maiskorrel is genoeg om popcorn te maken.” Hij levert vanuit Oud-Beijerland aan 41 landen. Zelfs aan ’popcorn-thuisland’ de VS.