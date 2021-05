Akkoord over cao 150.000 werknemers in transport en logistiek

De nieuwe tweejarige cao, die voluit cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen heet, loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. In het voorstel gaan de lonen per 1 juli met 3,5 procent omhoog en per 1 januari 2022 met 3,25 procent.

In de cao is ook afgesproken dat alle vrachtwagens een kachel en airco krijgen, die ook werken als de motor uit staat. ’’Dat is erg belangrijk. Chauffeurs brengen veel tijd door in hun vrachtwagen. Nu kan dat dus eindelijk in de juiste temperatuur. Daarmee worden de arbeidsomstandigheden enorm verbeterd”, zegt FNV-bestuurder Willem Dijkhuizen.

"Eerder stoppen met werken makkelijker bereikbaar voor mensen in de sector met zware beroepen"

Een andere verbetering aan de arbeidsomstandigheden is de inzet van lichtere rolcontainers. Verder zijn er afspraken gemaakt over eerder stoppen met werken. „De werkgevers gaan voortaan de werknemersbijdrage betalen. Zo wordt eerder stoppen met werken makkelijker bereikbaar voor mensen in de sector met zware beroepen”, aldus Dijkhuizen.

„Na een onrustige tijd met acties is dit een mooie dag voor de 150.000 werknemers in de transportsector”, stelt onderhandelaar Tjitze van Rijssel van CNV. „Tijdens de coronacrisis is opnieuw gebleken hoe cruciaal de transportsector is. Maar ondertussen zitten de werknemers al bijna anderhalf jaar zonder loonsverhoging. Dat kan natuurlijk niet, dat schuurt aan alle kanten. Het is goed dat we er vandaag met de werkgevers uit zijn gekomen. Er ligt een mooi resultaat wat ons betreft.”

Ook pakketbezorgers

Het cao-akkoord wordt nu voorgelegd aan de leden en tot die tijd zijn acties opgeschort. Er werd bijvoorbeeld gestaakt bij distributiecentra van Albert Heijn en UPS.

Onder de cao beroepsgoederenvervoer vallen internationaal vrachtvervoer, binnenlands vervoer, verhuizers, bestuurders van vuilniswagens, maar ook pakketbezorgers en bestuurders van kraanwagens. In totaal zijn dat ruim 150.000 mensen, onder wie 90.000 chauffeurs.