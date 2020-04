’Laatste sprankje hoop ondernemers verdwenen’

„Het laatste sprankje hoop op het doorkomen van deze crisis dat veel ondernemers nog hadden, dreigt nu als sneeuw voor de zon te verdwijnen”, ziet Biesheuvel. „Terwijl juist het vertrouwen in de toekomst voor ondernemers van belang is om deze crisis door te komen.”

De mkb-voorman noemt het extra zuur dat minister Wiebes lijkt te zijn teruggefloten. Hij moedigde ondernemers recent aan om zich te richten op de anderhalve-meter-economie. Biesheuvel: „Ondernemers durfden de afgelopen tijd weer voorzichtig vooruit te kijken en dachten perspectief te zien, maar het startsein voor de anderhalve-meter-economie bleek te vroeg gegeven.”

Teleurgesteld

Hoewel ONL alle begrip heeft voor de voorzichtigheid van het kabinet, is de werkgeversvereniging enorm teleurgesteld dat er tijdens de persconferentie geen aandacht was voor de ruggengraat van onze economie. „Er werd niets gezegd over de extra benodigde steun voor het bedrijfsleven. Dat kan bijvoorbeeld door het noodpakket aan maatregelen te verlengen tot ver na 31 mei.”

Biesheuvel wijst er nogmaals op dat de dreun voor de economie gigantisch is. „Ondernemers verliezen hoop. Zo zal de liquiditeitsproblemen voor ondernemers nu nog urgenter worden. Bedrijven hadden al alles op alles gezet om goed te letten op de kosten, maar de liquiditeitsruimte van kleine- en middelgrote bedrijven is te beperkt om deze schok te kunnen opvangen. Om te voorkomen dat ondernemers in paniek faillissement gaan aanvragen, moet het kabinet zo snel mogelijk extra steunmaatregelen presenteren die de liquiditeitsruimte van bedrijven vergroot.”