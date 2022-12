Premium Het beste van De Telegraaf

Weekblik: ’Angst om boot te missen stut beursrally in december’

Door Mark Garrelts Kopieer naar clipboard

Beleggers krijgen in de eerste volledige handelsweek in december meer inzage over de ontwikkeling van de inflatie in de VS. Verder is de aandacht gericht op de vergadering van OPEC-landen en bondgenoten die zich buigen over de olieproductie.