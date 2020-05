ABN en Adyen goed overeind bij tegenwind AEX

De AEX-index noteerde rond kwart voor tien 0,7% lager op 534,68 punten. De Midkap-index ging 1% achteruit naar 726,88 punten.

Elders in Europa kleurden de beurzen ook rood. Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,4%.

Wall Street moest gisteravond terrein prijsgeven. Een aankondiging van president Donald Trump dat er vandaag een persconferentie komt over China wakkerde de angst voor verder oplopende spanningen met het Aziatische land over Hongkong aan. De ontwikkelingen rond de coronacrisis, waarbij in veel landen maatregelen worden versoepeld, zorgden eerder op de dag nog voor enig optimisme.

In Azië maakte de Japanse beurs vanochtend een pas op de plaats na de winstreeks in voorgaande dagen. Net als in Amerika keken beleggers de kat uit de boom in afwachting van de mededelingen die Trump zal gaan doen.

Hoofdrol Douwe Egberts

In de AEX zat de vroegcyclische uitzender Randstad in de achterhoede met een verlies van 1,5%. Verzekeraar ASR had ook een mindere dag met een koersdaling van 1,6%.

Aan de andere kant zette digitaal betalingsverwerker Adyen de recordjacht onverstoord voort met een plus van 2,3%. ABN behoorde ook bij de schaarse winnaars met een winst van 2,3%. De uitbreiding van zijn belang door grootbelegger Fidelity gaf flinke steun aan het bankaandeel.

Bij de middelgrote fondsen keek Arcadis aan tegen een verlies van 2,9%. Air France KLM viel 2,7% terug.

De toegenomen nervositeit speelde FlowTraders in de kaart. De koers van de beursintermediar steeg 1%.

Basic-Fit kreeg er nog eens 1,7% bij na de enthousiaste gang van zaken een dag eerder. De fitnessketen is vandaag begonnen met het heropenen van zijn sportscholen in Luxemburg. In juni mogen mensen ook in Belgische en Spaanse fitnesscentra sporten. Op 1 juli kan Basic-Fit in Nederland vervroegd weer aan de gang. Analisten bij KBC benadrukken dat de zorgen over liquiditeit bij Basic-Fit tot de verleden tijd behoren.

JDE Peet’s, het moederbedrijf van Douwe Egberts, schoot op de lokale markt uit de startblokken met een koerssprong van 11% op €35,08. Beleggers genoten van de terugkeer van de koffiegigant die voor een introductieprijs van €31,50 naar de markt werd gebracht.

