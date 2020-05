Rode AEX in de ban van Trump

Rond 14.00 uur noteerde de AEX-index 0,6% lager op 535,5 punten. De AMX ging 1,3% achteruit naar 724,6 punten. De koersenborden in Londen (-1%), Frankfurt (-1,1%) en Parijs (-0,7%) kleurden eveneens rood.

„Per saldo is het een positieve beursweek geweest, maar wel met een minder slot. De angst voor een opleving van de spanningen tussen de VS en China speelt beleggers vandaag parten”, zei vermogensstrateeg Simon Wiersma (ING).

De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 0,1% tot 0,4% lager. Wall Street gaf donderdagavond in het laatste handelsuur ook al terrein prijs nadat president Trump aankondigde vandaag met een persconferentie te komen over China. Onder beleggers wakkerde dat de angst voor verder oplopende spanningen met Peking over Hongkong aan.

Sinds de coronacrash in maart is de AEX trouwens opgelopen van 390 punten naar ruim 530 punten. Volgens ING-strateeg Wiersma is het ondanks dit krachtige herstel goed om op de risico’s te blijven letten. „Beleggers zijn behoorlijk enthousiast over de toekomst en prijzen een v-vormig herstel van de economie in. Ik vraag mij af of dat helemaal terecht is en ben voorzichtiger.”

Beursgang Douwe Egberts-moeder

Op Beursplein 5 verwelkomden beleggers vandaag koffie- en theeconcern JDE Peet’s. Het moederbedrijf van Douwe Egberts schoot op de lokale markt 14,3% omhoog naar €35,99. „JDE Peet’s is een voorbeeld van een groot bedrijf dat het ook in deze moeilijke tijden goed doet. Ook nu we veel thuis werken, blijven we koffie en thee drinken. Ik snap wel dat er op de beurs belangstelling voor is”, legde Wiersma uit. Hij wees daarbij tevens op de groeiverwachtingen van de Douwe Egberts-moeder en het voorgespiegelde dividend.

De AEX werd vooral omlaag getrokken door zwaargewicht Royal Dutch Shell (-3,2%). De energiegigant had last van de flink lagere olieprijs.

Staalfabrikant ArcelorMittal leverde 2,7% in. Uitzender Randstad werd 2,4% afgewaardeerd.

Aan de andere kant zette betalingsverwerker Adyen de recordjacht onverstoord voort met een plus van 2,6%. Maaltijdenbestelconcern Just Eat Takeaway dikte 1,6% aan. Informatieleverancier Wolters Kluwer werd 1,1% meer waard.

ABN Amro won 0,4%. Vermogensbeheerder Fidelity breidde zijn belang in de bank uit van 3% naar 3,5%.

Bij de middelgrote fondsen keek luchtvaartconcern Air France KLM aan tegen een verlies van 3,5%. Hekkensluiter Fugro koerste 7,5% lager. ING heeft de bodemonderzoeker van de kooplijst gehaald. Analisten van de bank wijzen er op dat de prijsval van olie en de coronacrisis slecht nieuws betekenen voor Fugro.

De toegenomen nervositeit speelde Flow Traders in de kaart. De koers van de beursintermediar steeg 3,5%.

Na de enthousiaste gang van zaken een dag eerder gleed Basic-Fit 1,1% weg. De fitnessketen is vandaag begonnen met het heropenen van zijn sportscholen in Luxemburg. In juni mogen mensen ook in Belgische en Spaanse fitnesscentra sporten. Op 1 juli kan Basic-Fit in Nederland vervroegd weer aan de gang.

Meer relevant financieel nieuws iedere ochtend in je mailbox? Meld je hier aan.