Verwacht dividend AEX-bedrijven loopt fors op

Financieel

Optimisme bij industrie VS zet Wall Street fors hoger

Na de terugtrekkende beweging in de voorbije week laten de aandelenmarkten in de VS op de eerste handelsdag in maart een mooi herstel zien. Net als in Europa speelt de wegzakkende rente een grote rol bij de hernieuwde koopbereidheid. De opsteker met het toelaten van het coronavaccin van Johnson &...