‘United Airlines gaat streep trekken door 3400 banen’

United Airlines zou in totaal 3400 banen gaan schrappen om het hoofd boven water te houden in de barre coronatijden. Een groot deel van de vloot staat aan de grond vanwege de lockdowns in de strijd tegen het coronavirus.

Vooral administratieve functies en managementbanen zouden op de tocht staan. Ook het aantal piloten wordt naar verwachting flink ingekrompen.

Vorige maand heeft president Trump al het licht op groen gezet om de geplaagde luchtvaartsector in de VS met een noodpakket financieel te ondersteunen.