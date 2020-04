Opbrengsten moederbedrijf Marktplaats lopen terug

San Jose - De Amerikaanse internethandelaar eBay heeft zijn omzet en winst afgelopen kwartaal licht zien teruglopen ten opzichte van een jaar eerder. Volgens het moederbedrijf van het Nederlandse Markplaats was er door de coronapandemie sinds halverwege maart wel sprake van een toename in de onlinehandel via zijn platformen. Maar daarmee werd eerder inkomstenverlies niet gecompenseerd.