Verstrikt in een Russisch spinnenweb: energiebedrijven vrezen Poetins ’wisseltruc’

Door Alexander Bakker en Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Poetin eist sinds 1 april van bedrijven uit ’onvriendelijke landen’, doelend op de hele Europese Unie, dat ze hun ingekochte gas bij staatsbedrijf Gazprombank in roebels afrekenen. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - President Poetin probeert Europese energiebedrijven in de tang te nemen. Betaling van zijn gas moet voortaan in Russische roebel én langs een nieuw achterdeurtje via de centrale bank in Moskou lopen. Bedrijven vrezen dat hun betalingen verdwijnen en dat zij in Poetins spinnenweb verstrikt raken.