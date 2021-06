Ben je straks slechter af als je blijft thuiswerken? ’Kantoortijgers hebben meer invloed’

Vanaf 26 juni vervalt het advies om vooral thuis te werken en mogen we de helft van de tijd terug naar kantoor. Verschillende buitenlandse banken hebben al laten weten hun medewerkers liefst fulltime terug te willen zien op de burelen. Straks tekent zich een tweedeling af: waar de een niet kan wachten om terug te keren naar een gezellig drukke werkplek, is de ander verknocht geraakt aan het thuiswerken. „Mensen zijn verder van hun werk gaan wonen, hebben een hond genomen of hebben het aantal dagen kinderopvang teruggeschroefd. Die gaan echt niet meer vijf dagen naar kantoor.”