Inflatiecompensatie onderhoudsbranche: 10,3% loon erbij

De inflatiecompensatie is het resultaat van gesprekken tussen OnderhoudNL en LBV, FNV en CNV in het kader van de lopende cao. De leden van de vakbonden mogen zich er nu over uitspreken. Zo’n 16.000 medewerkers werkzaam bij bedrijven in vastgoedonderhoud, renovatie, restauratie, isolatie, schilderen, beglazing en industriële metaalconservering vallen onder de cao.

Meerdere crises

De partijen wijzen op de uitdaging waar de onderhoudsbranche in Nederland voor staat: de energiecrisis, de geopolitieke onzekerheid, de verduurzamingsopgave en de personeelstekorten. Loonstijging is enerzijds ondenkbaar, maar anderzijds noodzakelijk voor behoud van de koopkracht van de betrokken medewerkers en het aantrekken van nieuwe instroom, schrijven ze in een persbericht.

Om de lopende loonkosten enigszins te verlichten spraken de partijen al eerder af de premiepauze voor de vorig jaar ingevoerde ’zwaarwerkregelingen’ te verlengen. En aangezien de loonsverhoging straks gaat gelden voor alle werkgevers in de bedrijfstak vanwege de algemeenverbindendverklaring, spraken de partijen ook af om intensiever in te zetten op de aanpak van de oneerlijke concurrentie.